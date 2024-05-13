الجامع الأزهر يعلن عن وظائف جديدة فى 6 محافظات

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، عن حاجتها لعدد من مدرسي الخط العربي والزخرفة الإسلامية للعمل بنظام الأجر مقابل العمل، بفروع رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمحافظات: (أسوان، والأقصر، وقنا، وأسيوط، والغربية، والإسكندرية).

وكشف د.هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، عن شروط التقديم، والتي جاءت كالتالي:

-أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم الخط العربي أو التخصص أو كليهما.

-أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف، وعلى رأس العمل.

-أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تقررها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

ولفت الدكتور عودة إلى أنه على الراغبين في التقديم، التسجيل عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/309

وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان.