الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الجامع الأزهر يعلن عن وظائف جديدة فى 6 محافظات

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، عن حاجتها لعدد من مدرسي الخط العربي والزخرفة الإسلامية للعمل بنظام الأجر مقابل العمل، بفروع رواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمحافظات: (أسوان، والأقصر، وقنا، وأسيوط، والغربية، والإسكندرية).

وكشف د.هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، عن شروط التقديم، والتي جاءت كالتالي: 

-أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم الخط العربي أو التخصص أو كليهما. 

-أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف، وعلى رأس العمل. 

-أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تقررها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

ولفت الدكتور عودة إلى أنه على الراغبين في التقديم، التسجيل عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/services/form/309

وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان.

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