علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك.. تعرف عليها

تلعب الفيتامينات دورًا حيويًا في صحة الجسم، حيث تساهم في العديد من الوظائف الحيوية مثل دعم الجهاز المناعي، وتقوية الشعر والأظافر، وتعزيز الصحة العقلية، والمساهمة في وظائف الأعضاء الحيوية الأخرى، ويحتوي جسم الإنسان على مجموعة متنوعة من الفيتامينات، ولكن قد يحدث نقص فيتامينات عندما لا يتم تناول الكمية الكافية منها من خلال النظام الغذائي أو نتيجة لمشاكل في الهضم والامتصاص.

ويُعتبر الاكتشاف المبكر لعلامات نقص الفيتامينات أمرًا هامًا للحفاظ على صحة الجسم ومنع الأمراض المرتبطة بالنقص، في هذا السياق، يُعد تعرف الأفراد على علامات وأعراض نقص الفيتامينات أمرًا مهمًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز التغذية السليمة وتحسين الصحة العامة.

ونستعرض خلال السطور التالية أعراض نقص الفيتامينات في الجسم:

يمكن أن يكون لدى الشخص نقص فيتامينات إذا كان يعاني من بعض الأعراض التي قد تدل على ذلك. إليك بعض الأعراض الشائعة لنقص الفيتامينات والتي يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لزيادة استهلاك الفيتامينات:

الإجهاد والتعب الشديد

إذا كنت تشعر بالتعب المفرط والإجهاد دون سبب واضح، فقد يكون هذا علامة على نقص فيتامينات، خاصة الفيتامينات B والفيتامين D.

ضعف الجهاز المناعي

إذا كنت تصاب بالأمراض بشكل متكرر أو تشعر بأنك تتعافى ببطء من الأمراض، فقد يكون هذا نتيجة لنقص فيتامين C والزنك والفيتامين D.

التقلبات المزاجية

يمكن أن يكون نقص الفيتامينات، مثل فيتامين B والمغنيسيوم، سببًا للتقلبات المزاجية والاكتئاب.

ضعف الشعر والأظافر

قد يكون الشعر هشًا والأظافر ضعيفة علامة على نقص فيتامينات مثل البيوتين وفيتامين E والحديد.

تغيرات في الوزن

فقدان الوزن دون جهد أو زيادة الوزن رغم التحكم في الأكل يمكن أن يكون نتيجة لنقص فيتامينات مثل فيتامين D والمغنيسيوم.

التهاب اللثة والنزيف

نقص فيتامين C يمكن أن يؤدي إلى ضعف اللثة وزيادة النزيف أثناء التفريش.