الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

أطعمة وعادات يومية للتخلص من دهون البطن العنيدة

دهون البطن
دهون البطن

دهون البطن أو الدهون الحشوية هي الأكثر إزعاجًا بين جميع دهون الجسم ويجب معالجتها على الفور لتجنب مجموعة من المشكلات الصحية المزمنة سواء كانت مرض السكري أو مشاكل القلب أو ارتفاع ضغط الدم. 

وفقًا لموقع hindustantimes  يشاركك اختصاصي التغذية مانبريت كالرا الأطعمة ومجموعة من العادات اليومية التي يمكن أن تساعدك على حرق دهون البطن بشكل فعال.

أسباب دهون البطن: قلة النشاط البدني، وتناول الكثير من الوجبات السريعة المصنعة، وقلة النوم، والإجهاد، ومقاومة الأنسولين، وتناول السكر الزائد وتناول الكحول الزائد على مدى فترة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى تراكم دهون البطن العنيدة.

5 نصائح تُساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال المشي

تناول الدهون الصحية: إن بدء يومك بالدهون الجيدة مثل المكسرات والبذور المنقوعة يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن. تثبت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية أوميجا 3 يمكن أن تؤدي إلى فقدان الدهون، خاصة من القسم الأوسط. 

العمل على الهرمونات: بدلًا من العمل على تقليل البقع، اعمل على الخلل الهرموني وصحة الأمعاء لرؤية جميع التغيرات في الجسم. 

المشي اليومي وتمارين عضلات البطن: قم بمزيج من المشي اليومي وتمارين عضلات البطن لمدة يومين في الأسبوع. سيظهر هذا بالتأكيد خسارة بوصة. 

ثق بالألياف: تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان لأنها ستساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتغذية البكتيريا الصديقة في أمعائك.

تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل: قد يميل المرء إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، خاصة عندما يكون النهار طويلًا. من المهم تجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل لتحسين الخلل الهرموني. أنهِ يومك الأخير من الوجبة مبكرًا. 

العلاج بالقرفة: رشة من القرفة في كوب من الماء بعد الوجبات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الدهون. كما أنه يساعدك على النوم بشكل أفضل. 

بذور الكتان: يمكن أن تساعد ملعقة صغيرة من بذور الكتان المحمصة والمطحونة في أي تحضير على إضافة الألياف والبروتين والدهون الصحية إلى نظامك الغذائي، مما يحسن الشبع ويساعد في فقدان الدهون. 

خل التفاح: ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء قبل الوجبات يمكن أن تعمل العجائب للتخلص من دهون البطن حسب كالرا.

الفاصوليا: الخضار مثل الفاصوليا التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتين يمكن أن تساعد في فقدان الدهون. تأكد من تضمين كمية كافية من الخضار في طعامك. 

دهون البطن تناول الدهون الصحية أسباب دهون البطن حرق دهون البطن تناول السكر الزائد وقلة النوم

مواد متعلقة

5 نصائح تُساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية خلال المشي

الأكثر قراءة

عاجل| خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بلينكن يتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولى.. أسرار التحول الأمريكى ضد إسرائيل

مصرع وإصابة 14 في تصادم عدة سيارات أمام جامعة حلوان (صور)

صديق على "فيس بوك" يقود زوجة للوقوف أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى