أطعمة وعادات يومية للتخلص من دهون البطن العنيدة

دهون البطن أو الدهون الحشوية هي الأكثر إزعاجًا بين جميع دهون الجسم ويجب معالجتها على الفور لتجنب مجموعة من المشكلات الصحية المزمنة سواء كانت مرض السكري أو مشاكل القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لموقع hindustantimes يشاركك اختصاصي التغذية مانبريت كالرا الأطعمة ومجموعة من العادات اليومية التي يمكن أن تساعدك على حرق دهون البطن بشكل فعال.

أسباب دهون البطن: قلة النشاط البدني، وتناول الكثير من الوجبات السريعة المصنعة، وقلة النوم، والإجهاد، ومقاومة الأنسولين، وتناول السكر الزائد وتناول الكحول الزائد على مدى فترة من الزمن يمكن أن يؤدي إلى تراكم دهون البطن العنيدة.

تناول الدهون الصحية: إن بدء يومك بالدهون الجيدة مثل المكسرات والبذور المنقوعة يمكن أن يساعد في حرق دهون البطن. تثبت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية أوميجا 3 يمكن أن تؤدي إلى فقدان الدهون، خاصة من القسم الأوسط.

العمل على الهرمونات: بدلًا من العمل على تقليل البقع، اعمل على الخلل الهرموني وصحة الأمعاء لرؤية جميع التغيرات في الجسم.

المشي اليومي وتمارين عضلات البطن: قم بمزيج من المشي اليومي وتمارين عضلات البطن لمدة يومين في الأسبوع. سيظهر هذا بالتأكيد خسارة بوصة.

ثق بالألياف: تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان لأنها ستساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتغذية البكتيريا الصديقة في أمعائك.

تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل: قد يميل المرء إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، خاصة عندما يكون النهار طويلًا. من المهم تجنب الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل لتحسين الخلل الهرموني. أنهِ يومك الأخير من الوجبة مبكرًا.

العلاج بالقرفة: رشة من القرفة في كوب من الماء بعد الوجبات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الدهون. كما أنه يساعدك على النوم بشكل أفضل.

بذور الكتان: يمكن أن تساعد ملعقة صغيرة من بذور الكتان المحمصة والمطحونة في أي تحضير على إضافة الألياف والبروتين والدهون الصحية إلى نظامك الغذائي، مما يحسن الشبع ويساعد في فقدان الدهون.

خل التفاح: ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء قبل الوجبات يمكن أن تعمل العجائب للتخلص من دهون البطن حسب كالرا.

الفاصوليا: الخضار مثل الفاصوليا التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتين يمكن أن تساعد في فقدان الدهون. تأكد من تضمين كمية كافية من الخضار في طعامك.