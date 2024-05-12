"الخارجية" تكشف سبب إعلان مصر التدخل لدعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

كشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، سبب إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال السفير أحمد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أدى إلى تدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا".

وأضاف: "التقدم بإعلان مصر التدخل في دعوى جنوب إفريقيا يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وشدد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع.