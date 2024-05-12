الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صفر مساعدات خلال أسبوع.. "القاهرة الإخبارية" تحذر من سيناريو كارثى فى غزة

غزة
غزة

قال أحمد أبوزيد موفد القاهرة الإخبارية إلى معبر رفح، إن المنطقة الشمالية في قطاع غزة دخلت ضمن العمليات القتالية العنيفة، بعد ما ادعاه جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن الفصائل الفلسطينية قامت بترتيب أوضاعها وقدراتها العسكرية في تلك المنطقة.

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه مع دخول اليوم السابع من استيلاء إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإغلاقها معبر كرم أبوسالم، فإن حجم المساعدات بلغت صفر على مدار 7 أيام.

وأردف أن المساعدات التي كانت تدخل قطاع غزة لم تكن تشكل إلا الحد اللازم لحفظ الحياة، في بعض مناطق غزة، والتي حالت بينها إسرائيل، مؤخرًا، لذا الأمور على المستوى الإنساني تتجه نحو سيناريو كارثي، مع شح الوقود الذي يهدد عمل المستشفيات.

وأشار إلى أن وكالة يونيسف قالت إن المشكلات بالجملة على مستوى استقبال المساعدات الإغاثية المتراكمة في الجانب المصري والتي تنتظر إزاحة العراقيل من الجانب الفلسطيني. 

 

 

القاهرة الإخبارية رفح العمليات القتالية الإحتلال الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية وقدراتها العسكرية إسرائيل

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