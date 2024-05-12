الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولى عن صفقة رأس الحكمة: نسعى للحفاظ على مرونة الاقتصاد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إتمام صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا الحفاظ على مرونة تكيف الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بفعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية اليوم الأحد، أنه تم وضع بعض الاقتراحات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بعد عقد صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وتابع: نحاول من هذه الصفقة أن نركز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري ضد الصدمات العالمية والخارجية، ونحاول بأن نقوم برفع مستوى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ككل.

وأكد مدبولي محاولة تغيير الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال وضع أهداف محددة للنهوض بمستوى الاقتصاد.

 

مؤسسة التمويل الدولية

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

مدبولي مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الاقتصاد المصرى مؤسسة التمويل الدولية

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