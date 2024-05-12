الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء: وضعنا سقفًا للنفقات العامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم وضع سقف للنفقات العامة.

وقال، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، ونقلته "إكسترا نيوز": "وضعنا سقفا للمصروفات والنفقات، وكانت من خلال قرار لرئاسة الوزراء، حيث كان تريليون جنيه هو سقف النفقات على كافة السلطات والوزارات، والباقي سيكون من القطاع الخاص".

وتابع: "قمنا بتعديل بعض الحوافز المعنية بالضرائب والعديد من الحوافز، وكل هذه الأمور تعمل على رفع إسهامات دور القطاع الخاص، ونحن نرى العديد من التقدم خلال السنوات القليلة الماضية".
 

رئيس الوزراء مدبولي مصطفى مدبولى النفقات العامة مؤسسة التمويل الدولية

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