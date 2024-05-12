مدبولى: أصدرنا أكثر من 40 رخصة ذهبية خلال عام

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن الإصلاحات التي تمت مع القطاع الخاص لمسيرة الاستثمار، مؤكدًا أنه تم تحديد مجموعة من القطاعات برؤية مصر 2030 يمكنها قيادة الدولة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.

وقال "مدبولي"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، الذي نقلته "إكسترا نيوز": يمكننا الانخراط في الكثير من التعديلات للوائح التنظيمية وقانون الاستثمار، والتي يمكن من خلالها الحصول على التراخيص لتسهيل العمل.

وأكد أنه تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية خلال عام، مبينًا أن هناك مصانع وشركات ستقوم بخدمة مصر والمنطقة بأكملها.

وواصل: لدينا الكثير من الشركات العالمية التي بالفعل بدأت عملها في مصر بسبب هذه الميزة- الرخصة الذهبية- ولدينا في مصر عمالة ماهرة، فهناك الكثير من المميزات في مصر.

والرخصة الذهبية يمكن تعريفها بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.