الأحد 12 مايو 2024
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عالم

استشهاد 19 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على دير البلح وحى الصبرة

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس السبت، باستشهاد، 19 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على منازلهم بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وحي الصبرة بمدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا" الفلسطينية، أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت 9 شهداء، وعدد من الجرحى بينهم طفلة، جراء قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزل عائلة اللوح في مخيم دير البلح.

وأضافت أن القصف أدى لتدمير المنزل وتسبب في أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلًا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

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