كيف يتم الإتجار بالدين فى الصراع الإسرائيلى العربى؟.. أكرم السيسى يجيب لـ"الشاهد"

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن: "أمنية إسرائيل في الوقت الحالي هي أن يتحول صراعها إلى صراع ديني، وتسعى لذلك طوال الوقت؛ لأنها دولة دينية يهودية تبحث عن الصراع مع الدول والعقائد الأخرى".

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "التاريخ كله يقول إن أي التفاف سياسي ديني أو دخول السياسة في الدين لا بد أن يسقط، ويؤكد أن نهايته ستكون سيئة للغاية؛ لأن الدين ثوابت والسياسة متغيرات، فالثوابت تعني الالتزام بالصلوات على سبيل المثال، ولا يمكن التلاعب فيهم، أما المتغيرات في السياسة لا تبقى على حال واحد".

وتابع: "حين يتم خلط الدين بالسياسة، تلقائيا ما يخسر الدين في هذه المعركة؛ لأن الدين مقدس، وبدأت هذه الإشكالية تحديدا منذ الفتنة الكبرى، حين تم رفع المصاحف على السيوف؛ ولذلك تم خسارة تلك المعركة التي كانت تسمى بـ"صفين"، بين جيش خليفة المسلمين على بن أبى طالب وجيش معاوية بن أبى سفيان الذى كان واليا على الشام".