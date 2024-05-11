شباب التجمع ينظمون نموذج المحليات الثامن بالقليوبية

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع مساء اليوم بمحافظة القليوبية، نموذج محاكاة للتدريب علي استخدام الادوات الرقابية علي مستوي المحليات، تحت عنوان "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة".

وشارك في النموذج كامل السيد امين حزب التجمع بمحافظة القليوبية والنائب علاء عصام امين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب وقيادات وشباب حزب التجمع بالقليوبية.

وقال كامل السيد أمين محافظة القليوبية بحزب التجمع إن شباب الحزب ناقشوا اهمية ودور المحليات في الرقابة علي القيادات التنفيذية في المحافظة، وكيفية استخدام الأدوات الرقابية ومنها "طلب الاحاطة والسؤال والاستجواب".

وبدورة قال النائب علاء عصام امين شباب حزب التجمع إن اتحاد الشبآب نظم النموذج في ٨ محافظات حتي الان وأبرزهم "القاهرة وقنا والدقهلية والفيوم وبورسعيد والجيزة والقليوبية وبني سويف والغربية".

واضاف عصام أن اتحاد الشباب التقدمي سيعقد مؤتمرة التثقيفي هذا العام في اغسطس القادم وسيكون التدريب علي المحليات احد فروع البرنامج التدريبي.