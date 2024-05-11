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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت 11-5-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر سعر الدولار اليوم السبت 11 مايو 2024 محركات البحث على جوجل، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، من قبل المواطنين والتجار المهتمين بالاستثمار.


سعر الدولار اليوم السبت11-5-2024 والعملات الأجنبية

ونتيجة لما سبق ذكره ينشر موقع "الدستور" خلال التقرير التالي سعر الدولار اليوم السبت11-5-2024 والعملات الأجنبية والتي جاءت كما يلي:-


شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 47.27 جنيه للشراء، 47.40 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.


سعر صرف الدولار في بنك مصر


سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، 47.30 جنيه للشراء مقابل 47.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم السبت 11-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية


سعر صرف الدولار في البنك الأهلي


وسجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024، في البنك الاهلي المصري استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري، 47.30 جنيه للشراء، و47.40  جنيهًا للبيع.


سعر الدولار في مصر تحديث يومي


سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم السبت 11 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.30 جنيه للشراء 47.40 جنيها للبيع خلال التعاملات المسائية.


أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024، استقرارا خلال التعاملات المسائية واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.40 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم السبت 11-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية

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