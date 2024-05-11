"أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن".. ندوة توعوية بجامعة سوهاج بالتعاون مع "الشباب والرياضة"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ندوة توعوية مجتمعية للطلاب تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التوعوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور كلًا من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من ممثلي وزارة الشباب والرياضة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، وذلك بالقاعة الفرعية لقاعة قناة السويس بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن برنامج التوعية الأسرية بدأ العمل به منذ شهر أكتوبر ٢٠١٨، حيث يركز البرنامج على معالجة الظواهر السلبية في مرحلة التعليم الجامعي، ونشر الثقافة والتوعية بين الشباب مع ترسيخ أسس ودعم بناء الأسرة الناجحة فى أذهان الشباب والشابات المقبلين على الزواج.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تنمية مهارات التواصل الأسري واحتواء وحل المشكلات الأسرية والذي بدوره يؤدي فى النهاية إلى استقرار المجتمع والأسرة المصرية، مؤكدًا أن تماسك الأسرة هو جزء من تماسك وترابط المجتمع، وأن التفكك الأسري يؤثر على المجتمع، مشددًا على أن مبدأ توعية الطلاب والأسر ضروري لمعالجة المشكلات التي تواجههم وذلك لتحقيق علاقة ترابطية وتكاملية للمجتمع.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تقوم بترسيخ دور الأسرة كبذرة نواة للمجتمع ككل، حيث إنها أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية، كما تساهم الجامعة في تكوين الفرد وثقل شخصيته، والمساهمة في ترقية المجتمع وتطويره، مضيفًا أن الندوة تبرز كيفية المحافظة على الترابط الأسري، ودور الأسرة في التنشئة وبناء القيم والأنماط السلوكية، وتربية الأبناء تربية سليمة على الأخلاق والتقوى لخدمة المجتمع والوطن، والعمل على تكوين الأسس الفكرية في بناء الحياه الزوجية والمشكلات التي تواجه الأسرة.