الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عصام النجار: ارتفاع الصادرات العام الماضى مقابل انخفاض الواردات

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لا نصدر أي شيء للخارج إلا إذا كان مطابقًا لمواصفات الدول الأخرى.

وأضاف عصام النجار خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، إنه يوجد لدينا 52 مكتب تمثيل تجاري تابع لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك في السفارات المصرية، معقبًا: "الدولة التي لا توجد بها مكاتب تمثيل تجاري، تكون السفارة مسئولة عن ملف الاقتصاد، وبالتالي فهي توفر للسادة المصدرين جميع البيانات الخاصة، بالإضافة إلى المعارض، فمن يستطيع أن يحضر المعارض بالخارج يستطيعون معرفة ما تطلبه الدول الأخرى بالتحديد".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تمتلك أكثر من 300 معمل حاليًا، معقبًا: "بعض الدول الأوروبية تفحص منتجاتها في معاملنا".  

وأشار إلى أن الصادرات العام الماضي ارتفعت في مقابل انخفاض الواردات العام الماضي.

عصام النجار الهيئة العامة للرقابة الصادرات والواردات الاعلامية رانيا هاشم برنامج بصراحة

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