ما هي أبرز مهام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟.. عصام النجار يجيب

أوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أبرز مهام الهيئة وكيفية مساهمتها في حل مشاكل القائمين على الصادرات والواردات في مصر، قائلًا: "إن الهيئة العامة للرقابة للصادرات والواردات تم إنشاءها بقرار جمهوري رقم 1770 لسنة 1971، وهذا القرار الجمهوري كان به اختصاصات محددة للهيئة وهي الاختصاصات الموجودة في قانون 203 لسنة 1959م، وكان خاص بالرقابة على الصادرات المصرية، والقانون 95 لسنة 1963وكان خاص بالتسجيلات التجارية".

وأضاف عصام النجار خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن المهمة الثانية كانت إعداد لإحصائية التجارة الخارجية، وآخر مهمة كانت موازنة أسعار الصادرات والتي تسمى بدعم الصادرات".

وتابع: "خلال هذه الفترة، تم تعديل هذه الاختصاصات وإضافة اختصاصات جديدة وحذف بعض الاختصاصات، حتى وصلت الهيئة حاليًا لأن تكون مسؤولة عن إصدار شهادة المنشأ لدول الاتفاقيات، فأي مصدر يريد أن يصدر لدول الاتفاقيات لابد أن يثبت عندي أن المكون الخاص به هو مكون مصري".