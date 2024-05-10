الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما هي أبرز مهام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟.. عصام النجار يجيب

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار

أوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على  الصادرات والواردات، أبرز مهام الهيئة وكيفية مساهمتها في حل مشاكل القائمين على الصادرات والواردات في مصر، قائلًا: "إن الهيئة العامة للرقابة للصادرات والواردات تم إنشاءها بقرار جمهوري رقم 1770 لسنة 1971، وهذا القرار الجمهوري كان به اختصاصات محددة للهيئة وهي الاختصاصات الموجودة في قانون 203 لسنة 1959م، وكان خاص بالرقابة على الصادرات المصرية، والقانون 95 لسنة 1963وكان خاص بالتسجيلات التجارية".

وأضاف عصام النجار خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن المهمة الثانية كانت إعداد لإحصائية التجارة الخارجية، وآخر مهمة كانت موازنة أسعار الصادرات والتي تسمى بدعم الصادرات". 

وتابع: "خلال هذه الفترة، تم تعديل هذه الاختصاصات وإضافة اختصاصات جديدة وحذف بعض الاختصاصات، حتى وصلت الهيئة حاليًا لأن تكون مسؤولة عن إصدار شهادة المنشأ لدول الاتفاقيات، فأي مصدر يريد أن يصدر لدول الاتفاقيات لابد أن يثبت عندي أن المكون الخاص به هو مكون مصري". 

المهندس عصام النجار الهيئة العامة للرقابة الصادرات الواردات برنامج بصراحة

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

اغتصبنى وصورنى فيديو ليبتزنى.. بعد مرور 3 سنوات فتاة تحرر محضرا ضد خطيبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام