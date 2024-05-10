الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ختام فعاليات برنامج الورش الفنية بشباب نور المقطم لتطوير قدرات النشء واستثمار مهاراتهم

جانب من فعاليات برنامج
جانب من فعاليات برنامج الورش الفنية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، فعاليات برنامج الورش الفنية، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، وذلك بمركز شباب نور المقطم، وبمشاركة ١٥٠ طليع وطليعة، بهدف تطوير قدرات النشء واستثمار مهاراتهم وتنميتها.

وضمت الفعاليات  الفنية  ورشة تشكيلات ورقية مختلفة، ورشة الرسم بالموسيقى على أنغام الأوبريت الوطني "٥٠ سنة" ، وذلك بهدف إثراء خيال الأطفال وتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم وعن انتصار أكتوبر المجيد، من خلال الرسم عبر الاستماع للأغنية والتأمل والتخيل من خلال المخزون المرئى داخل كل طفل، ندوة غذاء صحي، كما تم تقديم عرض الأراجوز، مسابقات ثقافية، ورشة اورجامي   وندوة حول التغذية السليمة. 

ختام فعاليات برنامج الورش الفنية بشباب نور المقطم لتطوير قدرات النشء واستثمار مهاراتهم 

و الجدير بالذكر إنه تم تنفيذ الورش الفنية في عشر محافظات تضم “ القاهرة، الجيزة، المنيا،أسيوط،  سوهاج،  شمال سيناء، كفر الشيخ،  الإسماعيلية،  الإسكندرية، الغربية ”، بإجمالي عدد مستفيدين ٢٠٠٠ مشارك بمراكز الشباب.

رؤساء الكيانات الشبابية يديرون ورش عمل المعسكر الأول للاتحاد 

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ختام فعاليات برنامج الورش الفنية بشباب نور المقطم لتطوير قدرات النشء واستثمار مهاراتهم 

فى سياق آخر، وانطلاقًا من شعار المعسكر "بالشباب ومع الشباب"، نظم اتحاد الكيانات الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عددًا من ورش العمل بمشاركة شباب الكيانات الشبابية من مختلف محافظات الجمهورية.

 كما يأتى ذلك ضمن فعاليات المعسكر الأول لاتحاد الكيانات الشبابية، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

كما ناقشت ورش العمل هوية الإتحاد، وأيضا رؤية الشباب للإتحاد من منظور شبابي خلال الأربع سنوات القادمة، ومتطلبات واحتياجات الشباب من الإتحاد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى طرح العديد من الأفكار والمبادرات التنموية التي من شأنها خدمة المجتمع.

برنامج الورش الفنية التغذية السليمة مشاركة ١٥٠ طليع وطليعة وزارة الشباب والرياضة المركز القومي لثقافة الطفل

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