بعد لقاء زد.. سموحة يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد الحكمين محمود ناجى والحنفى

أرسل مسؤولو نادي سموحة، خطاب رسمى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد الحكم محمود ناجى ومحمد الحنفى والذي أدار مباراة الفريق السكندري أمام زد، بالدوري الممتاز.

وأكد سموحة فى خطابه أنه يريد من اتحاد الكرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النزاهة والحيادية خاصة بعد تكرار الأخطاء التحكيمية ضد الفريق أمام الزمالك وزد.

وطالب سموحة فى خطابه، بعدم إسناد أي من مبارياته القادمة بدوري نايل لـ محمود ناجى ومحمد الحنفى، سواء حكم ساحة أو رابع أو فار من أجل تحقيق العدالة مع التحقيق مع الحكمان فى الأخطاء التحكيمية التى ارتكبها فى مباراة الفريق السكندري أمام زد فى الدورى.

وحقق زد الفوز على سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف فى افتتاح مباريات الأسبوع الثانى والعشرين لمسابقة دورى نايل