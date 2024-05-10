الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مهاجم أخمات جروزنى الروسى يرفض الأهلى: لن ألعب فى إفريقيا

البوركيني محمد كانوتيه
البوركيني محمد كانوتيه

رفض البوركيني محمد كانوتيه، مهاجم الفريق الأول، بنادي أخمات جروزني الروسي فكرة الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد التواصل مع وكيل أعماله مؤخرًا.

 وكشف مصدر مسئول عن أن وكيل اللاعب تواصل مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، وأكد له أن كانوتيه رفض كل العروض، سواء الرسمية أو الشفوية التي قدمت له في الفترة الأخيرة من أندية داخل القارة السمراء أو الخليج.

 وأضاف المصدر أن وكيل البوركيني أكد رغبته في البقاء داخل فريقه أو الانتقال إلى ناد أوروبي من أجل المشاركة معه في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن قرار إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب بتوجيه الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق عقب نهاية الموسم الجاري وراء التفاوض مع محمد كانوتيه في الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز. 

بهذا الفوز التاسع للأهلي هذا الموسم رفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الجدول.

أخمات جروزني الروسي محمد كانوتيه الاهلى أمير توفيق الخطيب أنتوني موديست

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