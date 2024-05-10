الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جهاز " أكتوبر الجديدة " يجتمع بممثلي الشركات المنفذة لـ"سكن لكل المصريين" لمتابعة الأعمال

جهاز تنمية مدينة 
جهاز تنمية مدينة  أكتوبر

عقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة  أكتوبر الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف على وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمرحلة السادسة بالمدينة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وازالة كافة العقبات.

وأشار رئيس جهاز مدينة  أكتوبر الجديدة، أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة. 

وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن الاجتماع تناول الموقف التفصيلي للمرحلة السادسة من وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والتي تضم ما يقرب من ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة في قطاعات منطقة غرب المطار الثلاثة (أ – ب  - ج)، والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان، بالإضافة إلى ٣٥ ألف وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة جارٍ الانتهاء منها في العام الحالي، ليصبح إجمالي الوحدات بمنطقة غرب المطار ٩٠ ألف وحدة سكنية، مما يجعلها من كبرى المناطق التي تضم وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".

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وشدد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع الالتزام بكافة المواصفات الهندسية، للوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".

 

جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية الجديدة المواصفات الهندسية

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