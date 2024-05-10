محافظ المنوفية: ورش عمل وندوات لنشر ثقافة التطور والابتكار لطلاب المدارس

تلقى محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود إدارة الابتكار والاستشراق للمستقبل بالديوان العام فى تنظيم سلسلة الندوات لرفع الوعي بين طلاب المدارس بنطاق المحافظة، في ضوء نشر ثقافة العلوم والابتكار للمساهمة في خلق جيل متميز في مختلف مجالات الإبداع تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وتماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة نسمة سيف، مدير إدارة الابتكار والاستشراق للمستقبل، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية وبالتعاون التام مع مديرية التربية والتعليم، فقد تم تنفيذ سلسلة ندوات متنوعة بـ(23) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمراكز شبين الكوم وتلا وبركة السبع والباجور وسرس الليان، بهدف تنمية المهارات والقدرات العلمية وتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، فضلًا عن خلق وتحفيز روح الإبداع وإتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من أبناء المحافظة للترويج وتسويق نتاج جهدهم الفكري والبحثي بصورة مهنية، وكذا دعم المبتكرين علميًا وتحفيزهم بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "اصنع مستقبلك بفكرتك"، بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم على مدار يومين بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة المنوفية ومدير مديرية التربية والتعليم، وبمشاركة 186 طالبًا تمت تصفيتهم لـ80 مشروعًا بحثيًا.

جاء ذلك وفقًا لقرار محافظ المنوفية بتشكيل لجنة لدراسة وفحص الأفكار والمشاريع المقدمة لمسابقة الابتكار تحفيزًا لدعم شباب المبتكرين.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ومنهجية البحث والترويج لها ضمن الخطة المتكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى تقديم الدعم الكامل لكل الفعاليات والأنشطة، التي تسهم بدورها فى الاكتشاف المبكر للمواهب لدى النشء، وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار، فضلًا عن تنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.