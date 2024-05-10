الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: ورش عمل وندوات لنشر ثقافة التطور والابتكار لطلاب المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس

تلقى محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود إدارة الابتكار والاستشراق للمستقبل بالديوان العام فى تنظيم سلسلة الندوات لرفع الوعي بين طلاب المدارس بنطاق المحافظة، في ضوء نشر ثقافة العلوم والابتكار للمساهمة في خلق جيل متميز في مختلف مجالات الإبداع تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وتماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة. 

وأوضحت الدكتورة نسمة سيف، مدير إدارة الابتكار والاستشراق للمستقبل، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية وبالتعاون التام مع مديرية التربية والتعليم، فقد تم تنفيذ سلسلة ندوات متنوعة بـ(23) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمراكز شبين الكوم وتلا وبركة السبع والباجور وسرس الليان، بهدف تنمية المهارات والقدرات العلمية وتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، فضلًا عن خلق وتحفيز روح الإبداع وإتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من أبناء المحافظة للترويج وتسويق نتاج جهدهم الفكري والبحثي بصورة مهنية، وكذا دعم المبتكرين علميًا وتحفيزهم بما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان "اصنع مستقبلك بفكرتك"، بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم على مدار يومين بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة المنوفية ومدير مديرية التربية والتعليم، وبمشاركة 186 طالبًا تمت تصفيتهم لـ80 مشروعًا بحثيًا. 

جاء ذلك وفقًا لقرار محافظ المنوفية بتشكيل لجنة لدراسة وفحص الأفكار والمشاريع المقدمة لمسابقة الابتكار تحفيزًا لدعم شباب المبتكرين. 

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ومنهجية البحث والترويج لها ضمن الخطة المتكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى تقديم الدعم الكامل لكل الفعاليات والأنشطة، التي تسهم بدورها فى الاكتشاف المبكر للمواهب لدى النشء، وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار، فضلًا عن تنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ورش عمل ندوات لطلاب المدارس الابتكار وريادة الأعمال

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يحيل مختصين بـ"التضامن" إلى انيابة العامة

مدرسة صديقة للبيئة.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد "الشهيد عبدالرحمن حسن الديب"

محافظ المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالشهداء باستثمارات 31 مليون جنيه

الأكثر قراءة

عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ألمانيا تتوعد إسرائيل بـ"تضييق الخناق" عليها حال الهجوم على رفح

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر "شبرا-بنها"

غدا.. استكمال محاكمة 35 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل