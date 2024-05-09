خبراء عالميون فى جراحات القلب والمخ والأعصاب والجهاز الهضمى بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، الأستاذ الدكتور مارك أندرسون (أمريكى الجنسية)، خبير جراحات التدخل المحدود لصمامات القلب والشرايين التاجية بمستشفى هاكنساك، بولاية نيو جيرسى الأمريكية، خلال الفترة من 20 مايو الجارى وحتى 1 يونيوالقادم.

وتستقبل الحالات التي ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات الخارجية يوميًا من الساعة (11) صباحًا إلى الساعة (1) ظهرًا ما عدا يومى (الخميس والجمعة) للاستعلام ت: 01205702620.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، الأستاذ الدكتور أحمد عبدالمعطي (أمريكى الجنسية)، خبير اضطرابات كهرباء المخ والصرع بجامعة ميسوري الأمريكية، خلال المدة من 24 وحتى 31 مايو الجاري.

وتستقبل العيادات الخارجية الحالات التي ترغب في العرض على الخبير طوال أيام أسبوع. وللاستعلام ت: 01200202320.

أيضا الأستاذ الدكتور جورج فريزلي (أمريكى الجنسية)، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب جامعة نيويورك، خلال المدة من 25 وحتى 30 مايو الجاري.

حيث يستقبل المجمع الحالات أيام (الأحد – الإثنين - الأربعاء) أسبوعيًا للعرض على اللجان التحضيرية تمهيدًا للعرض على الخبير.

للاستعلام ت: 01200203630 - 01200202078.