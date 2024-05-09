بايدن: القنابل التى أوقفت أمريكا إرسالها لإسرائيل قتلت مدنيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة CNN، عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوجرامات) والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

كما تعهد الرئيس الأمريكي بعدم تزويد تل أبيب بالدعم العسكري التاريخي الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية، حال دخولها لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في جلسة استماع بمجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة تراجع "المساعدة الأمنية على المدى القريب في ضوء الأحداث الجارية في رفح".