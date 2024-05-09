روسيا: سنقدم ردًا صارمًا ومدروسًا على تصرفات لندن الأخيرة ضدها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، أن موسكو ستقدم ردًا صارمًا ومدروسًا على تصرفات لندن الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الإخبارية الروسية عن زاخاروفا: "لقد حذرنا لندن مرارًا وتكرارًا من أن أي تصرفات غير ودية ستلقى ردًا متناسبًا لا مفر منه.. وسيكون رد فعلنا صارمًا ومدروسًا".

ووفقًا لتصريحات زاخاروفا، فقد قررت لندن استخدام "الأكاذيب الواضحة لتبرير الإجراءات المناهضة لروسيا المعلنة في 8 مايو الجاري، بما في ذلك طرد الملحق العسكري في السفارة الروسية في لندن، وسحب الوضع الدبلوماسي من عدد من العقارات المملوكة لنا بمزاعم وجود "أثر روسي" في حريق مستودعات تجارية في ضواحي العاصمة البريطانية".