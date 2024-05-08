الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسى ورومانى

القمح
القمح

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح روسي وروماني.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الكمية تتضمن 360 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح روماني.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن ارتفاع معدلات توريد محصول القمح من المزارعين إلى مليون و900 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الجاري حتى أمس، عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تهدف إلى توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي 2024.

فيما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن الكميات المستلمة هى: 788 ألفًا و933 طنًا و118 كيلوجرامًا للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 786 ألفًا و216 طنًا و947 كيلوجرامًا لشركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، 303 آلاف و154 طنًا و50 كيلوجرامًا للشون التابعة للبنك الزراعي المصري، 77 ألفًا و820 طنًا و749 كيلوجرامًا لموردي القمح، 18 ألفًا و884 طنًا و546 كيلوجرامًا للشركة العامة للصوامع والتخزين.

الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية قمح روسي وروماني 60 ألف طن قمح روماني إجمالى الكميات الموردة من القمح

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