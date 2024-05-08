صحيفة معاريف: خبير مصرى يكشف كيف تنتهك إسرائيل اتفاق السلام

نشر موقع صحيفة معاريف العبرية، تقريرا عن لقاء مع علي عاطف، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على قناة الحدث السعودية وشرح رأيه بشأن عمليات الجيش الإسرائيلي في رفح ومحور فيلادلفيا.

وقال الموقع في تقريره، إن الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أكد أن التصرفات الإسرائيلية الحالية بشأن محور فيلادلفيا هي انتهاك إسرائيلي، وهي في الحقيقة خروقات متكررة، وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها إسرائيل اتفاق السلام مع إسرائيل".

وأضاف: “أعتقد أن الإجراء الإسرائيلي في محور فيلادلفيا يشكل انتهاكا صارخا من جانب إسرائيل لاتفاقية السلام مع مصر الموقعة عام 1979. ومن الواضح أن هذا الإجراء يهدد الأمن القومي المصري، وقد أكدت مصر مرارا وتكرارا أنها تعارض هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل في المستقبل القريب، وقد حذرت مصر من هذا الانتهاك وعواقبه على العلاقات”.