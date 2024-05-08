"تموين الدقهلية" تعلن استلام 219 ألف طن قمح

أعلن السيد دايره المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية إلى ارتفاع حصيلة توريد القمح، اليوم الأربعاء، إلى ٢١٠٧٦٥ طن و٧٢٩ كجم قمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة بالإضافة إلى توريد ٧٦٥٠ طن و٥١٨ كجم خارج المحافظة من الأقماح، بالإضافة إلى ١٠٧٨ طنا و٥١٨ كجم أقماح محلية لإنتاج التقاوي، ليكون إجمالى ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية ٢١٩٤٩٤ طنا و٧٦٥ كجم قمح.

وأشار السيد إلى أنه تم تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الإردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

ومن جانبه، قال على حسن وكيل المديرية إنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين؛ لمتابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة، لافتا إلى أن عدد المواقع التخزينية وصل إلى ٣٧ على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم ٢٠٢٤.

وأشار المهندس سامي ابراهيم مدير الصيانة إلى استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح.

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