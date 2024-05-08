محلل سياسى فلسطينى: بايدن يتحدث بلغة إسرائيلية خالصة

كشف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي، عن آخر تطورات الأوضاع في غزة، قائلًا: "إن التطورات المتسارعة خاصة في رفح تعتبر ورقة ضغط أخيرة يمارسها نتنياهو ومن معه من قادة إسرائيل للضغط على حماس رغم أن حماس وافقت على المقترح المتفق عليه الذي قدمته القاهرة من خلال الوساطة المصرية القطرية حتى تحقن دماء الشعب الفلسطيني".

وأضاف ماهر صافي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين عبر قناة "المحور"، أنه ما هي إلا دقائق فرح فيها الشعب وبدأت الغارات المتتالية في منطقة شرق رفح حتى وصلت إلى معبر رفح ما بين الحدود المصرية والفلسطينية التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتحديًا واضحًا لها.

وأوضح أن الشريك الأول في هذا الأمر هو الإدارة الأمريكية التي تعتبر بين نقيضين؛ نقيض السياسة ونقيض بايدن، لافتًا إلى أن بايدن يتحدث بلغة إسرائيلية خالصة، حيث خرج وتحدث بالأمس عما يدور بغزة، حيث أعطى لإسرائيل في 7 أكتوبر، وبالأمس أعطى الأمر بهجوم رفح فيما يثبت أنه راضٍ عما يفعله نتنياهو والجيش الإسرائيلي في عملياته التي يطلق عليها المحدودة.