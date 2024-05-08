الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى فلسطينى: بايدن يتحدث بلغة إسرائيلية خالصة

بايدن
بايدن

كشف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي، عن آخر تطورات الأوضاع في غزة، قائلًا: "إن التطورات المتسارعة  خاصة في رفح تعتبر ورقة ضغط أخيرة يمارسها نتنياهو ومن معه من قادة إسرائيل للضغط على حماس رغم أن حماس وافقت على المقترح المتفق عليه  الذي قدمته القاهرة  من خلال الوساطة المصرية القطرية حتى تحقن دماء الشعب الفلسطيني".

وأضاف ماهر صافي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين عبر قناة "المحور"، أنه ما هي إلا دقائق فرح فيها الشعب وبدأت الغارات المتتالية في منطقة شرق رفح حتى وصلت إلى معبر رفح ما بين الحدود المصرية والفلسطينية التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتحديًا واضحًا لها. 

وأوضح أن الشريك الأول في هذا الأمر هو الإدارة الأمريكية التي تعتبر بين نقيضين؛ نقيض السياسة ونقيض بايدن، لافتًا إلى أن بايدن يتحدث بلغة إسرائيلية خالصة، حيث خرج وتحدث بالأمس عما يدور بغزة، حيث أعطى لإسرائيل في 7 أكتوبر، وبالأمس أعطى الأمر بهجوم رفح فيما يثبت أنه راضٍ عما يفعله نتنياهو والجيش الإسرائيلي  في عملياته التي يطلق عليها المحدودة. 

الأوضاع في غزة رفح الفلسطينية اجتياح رفح الادارة الامريكية إدارة بايدن

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

المحلة بتفرح.. الغزل "يتخطّى بروكسى" ويصعد لدورى الأضواء (صور)

يسرا اللوزى تنعى وفاة والدة كريم عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة