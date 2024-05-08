اتحاد الكرة يبدأ تطوير مسابقات الناشئين والشباب من المناطق

بدأ مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مرحلة جديدة من العمل على تطوير مسابقات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المسابقات بما يخدم منتخبات المراحل السنية المختلفة، خاصة بعد الانتهاء من تشكيل كل الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة خلال الفترة الماضية، والتى كان آخرها منتخب تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2007 .

ويعقد علاء نبيل المدير الفني للجبلاية أولى اجتماعاته مع عدد من مناطق كرة القدم، غدا الخميس؛ لمناقشة تطوير مسابقات الشباب والناشئين والاتفاق على بعض الأمور التى من شأنها المساهمة فى تطوير المسابقات.

كان المدير الفنى للجبلاية قد أكد فى تصريحات على الموقع الرسمى للجبلاية، أنه يتم حاليا تجهيز دورة للمدربين؛ للحصول على الرخصة A بداية من يوم 20 مايو الجارى.

وقال علاء نبيل: "لا صحة لبدء دورات c للمدربين خلال هذه الفترة وسيتم الإعلان عنها عن طريق المدير الفني للاتحاد في وقت لاحق بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك بعد ملاحظة إعلان بعض المناطق البدء في الدورة C".

واستقبل المدير الفنى للجبلاية خلال الأسبوع الماضى، وفد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمناقشة تطوير المسابقات والمنتخبات، ووفدا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم والمسابقات والأكاديميات.

وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهوبين خلال الفترة المقبلة.

وضم وفد فيفا كلا من دكتور بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسئول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وراؤول شيباندا مسئول التطوير بالكاف وعمرو محب مدير كرة القدم للهواة في قارتي إفريقيا وشرق آسيا.