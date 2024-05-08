الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تحقيق فى جرائم عصابة "التيك توكرز": توجيه الاتهامات والجدل حول دور التطبيق بالجريمة

عصابة التيكتوكرز
عصابة التيكتوكرز

جار التحقيق مع عصابة "التيك توكرز" المشتبه بها في ارتكاب جرائم اغتصاب للأطفال في لبنان واستخدامهم في نشاطات تجارة المخدرات بشكل واسع.

وجه المحامي العام الاستئنافي، القاضي طانيوس السغبيني، طلبًا رسميًا إلى المديرية العامة للأمن العام للتحقق من مكان وتاريخ مغادرة المشتبه به حسن.س من لبنان، كما أصدر بلاغا بحث وتحرٍ ومذكرة إحضار بحقه.

إجراءات قانونية ضد العصابة

وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء العصابة بناءً على أدلة واضحة، بما في ذلك تسجيلات مرئية وصوتية تظهر تورطهم في جرائم الاعتداء على الأطفال، وابتزاز ضحايا آخرين، وتتواصل التحقيقات للكشف عن المزيد من المتورطين في لبنان والخارج.

وتم اعتقال 10 أشخاص حتى الآن، ويجري التحقيق لتحديد دور آخرين في الشبكة، وتم اعتقال سائق تاكسي يشتبه في دوره في نقل الأطفال إلى مواقع تنظيم الجرائم، بما في ذلك شاليه في منطقة كسروان، حيث كانوا يتعرضون للاستغلال والاعتداء.

توقعات بارتفاع عدد المعتقلين

من المتوقع ارتفاع عدد المعتقلين بمرور الوقت، خاصة مع ظهور معلومات عن تورط شخصيات أخرى، بما في ذلك محامين، في عمليات استدراج الأطفال والاعتداء عليهم.

تظهر التحقيقات أن الأطفال الضحايا يعانون من ظروف نفسية صعبة، ويتطلب علاجهم ودعمهم الطبي، ويتعين على القضاء جمع المزيد من المعلومات حول الرؤوس المحركة والممولة للعصابة في الخارج.

تثير القضية جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يطالب البعض بحجب تطبيق التيك توك كوسيلة لحماية الأطفال، بينما يدافع آخرون عن حقوق الشركة المالكة والمسئولين عنه.

عصابة التيكتوكرز اغتصاب للأطفال لبنان تجارة المخدرات المديرية العامة للأمن العام المعتقلين الأطفال

مواد متعلقة

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

"أوقاف مطروح" تفتتح مسجدين بمدينة الحمام استعدادًا لشهر رمضان

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

عاجل| قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعي الوساطة إذا لم تغيير إسرائيل مواقفها

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة