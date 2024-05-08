تحقيق فى جرائم عصابة "التيك توكرز": توجيه الاتهامات والجدل حول دور التطبيق بالجريمة

جار التحقيق مع عصابة "التيك توكرز" المشتبه بها في ارتكاب جرائم اغتصاب للأطفال في لبنان واستخدامهم في نشاطات تجارة المخدرات بشكل واسع.

وجه المحامي العام الاستئنافي، القاضي طانيوس السغبيني، طلبًا رسميًا إلى المديرية العامة للأمن العام للتحقق من مكان وتاريخ مغادرة المشتبه به حسن.س من لبنان، كما أصدر بلاغا بحث وتحرٍ ومذكرة إحضار بحقه.

إجراءات قانونية ضد العصابة

وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء العصابة بناءً على أدلة واضحة، بما في ذلك تسجيلات مرئية وصوتية تظهر تورطهم في جرائم الاعتداء على الأطفال، وابتزاز ضحايا آخرين، وتتواصل التحقيقات للكشف عن المزيد من المتورطين في لبنان والخارج.

وتم اعتقال 10 أشخاص حتى الآن، ويجري التحقيق لتحديد دور آخرين في الشبكة، وتم اعتقال سائق تاكسي يشتبه في دوره في نقل الأطفال إلى مواقع تنظيم الجرائم، بما في ذلك شاليه في منطقة كسروان، حيث كانوا يتعرضون للاستغلال والاعتداء.

توقعات بارتفاع عدد المعتقلين

من المتوقع ارتفاع عدد المعتقلين بمرور الوقت، خاصة مع ظهور معلومات عن تورط شخصيات أخرى، بما في ذلك محامين، في عمليات استدراج الأطفال والاعتداء عليهم.

تظهر التحقيقات أن الأطفال الضحايا يعانون من ظروف نفسية صعبة، ويتطلب علاجهم ودعمهم الطبي، ويتعين على القضاء جمع المزيد من المعلومات حول الرؤوس المحركة والممولة للعصابة في الخارج.

تثير القضية جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يطالب البعض بحجب تطبيق التيك توك كوسيلة لحماية الأطفال، بينما يدافع آخرون عن حقوق الشركة المالكة والمسئولين عنه.