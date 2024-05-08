الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى يكشف موقف إسرائيل من معاهدة السلام فى ظل الأحداث برفح

رفح
رفح

في تحليل معمق للأوضاع على الساحة الفلسطينية، تناول اللواء نصر سالم، الرئيس الأسبق لجهاز الاستطلاع، الأسباب التي تدفع إسرائيل لمواصلة العمليات العسكرية في رفح، وتأثير ذلك على اتفاقية السلام مع مصر.

أوضح اللواء سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن إسرائيل كانت تعارض المفاوضات منذ البداية، مستمرة في عدوانها العسكري، مشيرًا إلى أن موافقة حماس على وقف إطلاق النار، الذي اقترحته مصر وقطر، جاءت كمفاجأة لإسرائيل، مما يعد فشلًا لنتنياهو ويضعه أمام ضغوط داخلية بعد جرّ بلاده إلى حرب استنزاف دامت سبعة أشهر.

بخصوص معاهدة السلام، أكد اللواء سالم أن إسرائيل لم تنتهك الاتفاقية حتى اللحظة، لكنها تظل تهديدًا في حال أجبرت الفلسطينيين على الهجرة القسرية إلى مصر، وأضاف أن مصر تحافظ على موقف واضح، مما يجعل إسرائيل حذرة في تجنب أي توترات مع القاهرة.

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