بعد غنائها لـ"محمد رمضان".. وصلة رقص لمى عزالدين على "تيك توك"

شاركت الفنانة مي عزالدين جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا مقطعًا راقصًا بصحبة إحدى صديقاتها، وأرفقت مقطع الفيديو بجملة:"أول واحدة في تيك توك".

وفي وقت سابق، كانت قد شاركت "مي" مقطع فيديو آخر مع جمهورها تمازح خلاله النجم محمد رمضان بعد أن غنت مقطع شخير من أغنياته التي طُرحت في رمضان الماضي 2024.

وهو ما تفاعل معه "رمضان" بتعليق يتضمن "إيموجي" ضحك ورقص، ليشاركهما في التعليقات على الفور عدد من الفنانين المتابعين في قائمة أصدقاء "رمضان" و"مي".