الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مصنعين غير مرخصين لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر بالإسكندرية

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنعين غير مرخصين لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط (المسئولين عن مصنعين لتعبئة زيت الطعام غير مرخصين - كائنين بدائرة قسمى شرطة "المنتزه ثالث – الرمل ثان" بمحافظة الإسكندرية) بحيازتهما كميات من زيت الطعام سابقة الإستخدام وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تدويرها وتعبئتها فى عبوات جديدة مدون عليها بيانات لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة تمهيدًا لطرحها فى الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بالمصنعين المشار إليهما على (120 عبوة زيت طعام هالك ومعاد تدويره ومدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – 288 عبوة خل طعام بدون بيانات أو مستندات ومدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"- 175طن زيت طعام بدون مستندات تدل على مصدره معبأ داخل خزانات من مرتجعات الأسواق معد لإعادة تدويره لطرحه بالأسواق وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى- 500 عبوة فارغة مدون عليه علامة تجارية وهمية غيرمسلجة "أدوات تعبئة").

تم اتخاذ الإجراءات

الأجهزة الأمنية ضبط مصنعين زيت طعام مجهول الإسكندرية شرطة التموين

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

“الأب وابنه تجار مخدرات”.. ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو حشيش فى دشنا

ضبط 77 متهما بحوزتهم 48 كيلو مخدرات فى حملة مكبرة بقنا

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

مصدر بالجبلاية يفجر مفاجأة: حسين الشحات مهدد بالحبس فى أزمة الشيبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة