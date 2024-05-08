لايف كوتش تكشف لـ"السفيرة عزيزة" سمات مرحلة اكتئاب ما بعد الإجازة

قالت رضوى فتحي، لايف كوتش، إنّ في علم النفس يوجد مصطلح يسمى اكتئاب ما بعد الإجازة، معبرة: "اكتئاب ما بعد الإجازة عادةً يؤخذ من 3 من 15 يومًا بحد أقصى، ثم يبدأ الإنسان تحفيز نفسه للعودة بنشاط للعمل مرة ثانية".

العودة للعمل

وأكدت فاطمة فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين ريهام عبدالعزيز وجاسمين طه ذكي، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، على ضرورة وضع خطوات للعودة للعمل بحيوية ونشاط بعد الإجازة، موضحة أنه حتى يعود الإنسان لحياته بشكل طبيعي يجب صنع ذكريات لهذه الإجازة تتمثل في صور وهدايا لأي نشاط يقوم الإنسان به في هذه الإجازة، ثم يشاركها الإنسان مع أصدقائه في العمل حتى يعطيه حافز الذهاب إلى العمل.

اكتئاب ما بعد الإجازة

وتابعت: "الخطوة الثانية تتمثل في تحضير الإنسان لإجازة جديدة عن قريب، وهذا التفكير يعمل على تحفيز الإنسان للعودة للعمل بكل حب وحيوية".