"السفيرة عزيزة" تستعرض تقريرًا مصورًا لرصد أجواء الاحتفال بشم النسيم

استعرض برنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع على شاشة “DMC” تقريرًا تليفزيونيًا يوضح مظاهر احتفال المصريين بعيد شم النسيم داخل الحدائق العامة.

أجواء الاحتفال بأعياد النسيم

وقالت سالي طراد، مراسلة البرنامج، إن أجواء الاحتفال بعيد شم النسيم اليوم، يعمها البهجة والسعادة، بتشارك جميع أفراد الأسرة الطعام واللعب والغناء:"مظاهر الاحتفال في مصر مختلفة عن الدول الأخرى، نتيجة التقارب والمحبة بين أفراد الشعب المصري، وبالتالي الاحتفال بشم النسيم في مصر له مذاق خاص".

احتفالات شم النسيم

أشارت إلى أن مصر يسودها الأمن والأمان والاستقرار، وهذا الاستقرار تجسد في خروج المصريين اليوم إلى الميادين والحدائق العامة للاحتفال بأعياد النسيم، معبرة:" لما بيكون عندها عيد، الناس كلها بتجمعهم أجواء محبة ووحدة وطنية".

وتابعت "أعداد زائري الحدائق في تزايد مستمر، وهناك العديد من الفعاليات التي تناسب جميع أفراد الأسرة على مدار اليوم".