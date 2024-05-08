مهرجان المسرح العالمي يكشف عن أسماء لجنة تحكيم دورته الثالثة

فى إطار دعم وزارة الثقافة للأحداث والفعاليات المهمة التى تنظمها قطاعات وزارة الثقافة ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية برعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد مهرجان المسرح العالمي في دورته الثالثة، والتى تحمل اسم الفنان الراحل (أشرف عبد الغفور) وذلك في الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري.

هذا وقد كشفت إدارة المهرجان عن أسماء لجنة التحكيم، والتي شملت عدد كبير من الأسماء الكبيرة في عالم الفن نذكر منهم الفنانة الدكتورة سميرة محسن رئيسًا للجنة التحكيم، وعضوية كلا من المخرج السينمائي يسري نصر الله، المخرج السينمائي أحمد خالد موسي، المخرج المسرحي سامح بسيوني، المخرجة السينمائية مريم أبو عوف، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج السينمائي وائل فرج، المخرج السينمائي أحمد خالد أمين، الناقد والمؤلف الدكتور حاتم حافظ، مهندس الديكور الدكتور مصطفي حامد والمؤلف الموسيقي كريم عرفة.

يذكر أنه يشارك في المهرجان هذا العام 4 عروض، وتقام فاعليات الدورة علي مسرح على فهمى بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

هذا وقد صرح الفنان الشاب مصطفى عسكر مدير المهرجان أن دورة هذا العام تحمل اسم الفنان الراحل اشرف عبد الغفور تقديرا وتكريما له على مسيرة كبيرة من العطاء الفنى ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنته الفنانه ريهام عبد الغفور.

وأخيرا أعربت "جبارة" عن سعادتها بهذا الزخم الفنى الذى ينتجه المعهد العالى للفنون المسرحيه كل عام من اعمال متميزة تعكس مهارات ومواهب طلابه واضافت أن المعهد العالى للفنون المسرحيه بالإسكندرية أصبح ينافس بقوة فهذه هى الدورة الثالثة للمهرجان وهى تحمل اسم فنان قدير أثرى الفن بأعماله المتميزة.