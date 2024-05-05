الأحد 05 مايو 2024
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مصطفى عمار: المتحدة تحارب "الإرهاب والتطرف" بغرس الوعي الثقافي عبر الفنون

الكاتب الصحفي مصطفى
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

تحدث  الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن حفلات "ليالي مصر"، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  لن تقتصر على القاهرة وستكون في المحافظات، مبينا  أنه من حق أبناء مصر الموجودين في المحافظات أن يشعروا بتقدير الدولة لهم ويعطي انطباعا جيدا أن هناك اهتماما بهم بشكل كبير.

وقال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إننا دفعنا ثمنا غاليا عن غياب الاهتمام بالمحافظات في ملفات التنمية والإعمار والثقافة والفن، مرددا: “والآن جاء الوقت للالتفات لهذا الملف الحساس”.

وأوضح أن المحافظات تشهد عروض ثقافية وعروض للأفلام، ومهرجانات للقراءة والإبداع وهي خطوة مهمة من "المتحدة"، التي تضع على عاتقها مشروع ليالي مصر من أجل الاستمرار به وتنفيذه بشكل أوسع وعلى مستوى جميع المحافظات.

تفاصيل عن مشروع “كاستينج”

وتابع: "الهدف الأبعد أن يسيطر الفن المصري ولن يتحقق ذلك دون اكتشاف العديد من المواهب في العديد من المجالات، مثل برنامج "الدوم"، و"كابيتانو"، علاوة على إطلاق مشروع "كاستينج"، لاكتشاف الموهوبين في مجال التمثيل ويقوم على إشرافه المخرج الكبير عمرو سلامة".

وأكد مصطفى عمار أن الفائز في ذلك البرنامج ستنتج الشركة مسلسلا تليفزيونيا ضخما له، وهو أمر مهم وحافز قوي للعديد من الموهوبين الحقيقيين في المجال الفني، ولأن من يعشق الفن ويقدر دوره ويفهمه تمام الفهم، لن يستطيع أن يرفع سلاحا في وجه دولته، أو يكون صاحب فكر متطرف، لأن الفنون تهذب الأخلاق وترتقي بالذوق.

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن "المتحدة" تعي الدرس جيدا وتغرس في نفوس المواطنين في كافة المحافظات، تلك المعاني الراقية لأن الدولة التي تهتم بفنها لم يخرج من بينها إرهابي.
 

المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليالي مصر الإرهاب التطرف

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