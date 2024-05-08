الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الوادى الجديد

مديرية العمل بالوادى
مديرية العمل بالوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالورش المركزية للطلمبات بالخارجة وباريس، التابعة للإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بالوادى الجديد، بحضور 34 من العاملين بالورش وتجارب عملية لكيفية التعامل مع الحرائق تحت عنوان "سلامتك تهمنا مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها".

السلامة والصحة المهنية 

تناولت الندوة كيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ، وتأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل، والمخاطر المختلفة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين وكذا تأمين بيئة العمل داخل وخارج المنشأة، وذلك ضمن سلسلة ندوات التوعية التي بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة المنتشرة فى كل أرجاء المحافظة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بجميع المنشآت العاملة داخل المحافظة حفاظًا على الأفراد والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

تأمين بيئة العمل 

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف المنشآت لحماية العنصر البشرى والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار.

وأضاف مدير المديرية أن إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة نظما الندوة بنجاح حيث جرى توعية جميع الحضور بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، برعاية اللواء أ. ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

مديرية العمل الوادي الجديد الصحة المهنية سلامتك تهمنا خطة الطوارئ

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