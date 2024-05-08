الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انقلاب "تريلا" محملة بـ50 طن ردة على الطريق الإقليمي بالمنوفية

انقلاب تريلا
انقلاب "تريلا

شهد الطريق الإقليمي بالمنوفية انقلاب سيارة تريلا محملة بالردة، وذلك بدائرة مركز الباجور بعد طلعة بي العرب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المرور ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، للتعامل مع الحادث.

وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد تلقي بلاغ انقلاب سيارة تريلا محملة بالردة على الطريق الإقليمي المار من دائرة المركز، وعلى الفور تم التنسيق مع المرور ومجلس المدينة للتعامل ورفع آثاره.

وأوضح مصدر أن حمولة السيارة تصل لحوالي 50 طن ردة ولا توجد خسائر في الأرواح، وجار التعامل مع الحادث وتجنيب السيارة لضمان تسيير حركة السير بشكل طبيعي وكامل، ورفع الردة الموجودة من على السيارة.

وقامت الجهات المعنية بالتعامل مع الحادث وإعادة حالة المرور لمسارها الطبيعي بعد تعثرها بسبب الحادث، وكان قد طالب أهالي مدينة الباجور بإعادة رصف الطريق المار أمام المدينة، نظرا لسوء حالته  ووجود اعوجاج في الأسفلت مطالبين بسرعة التعامل مع عيوب الطريق الحالية لتفادي أي حوادث. 

وفاة سيدة غرقا بالمنوفية

وعلى صعيد آخر، كان شهدت قرية نادر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، العثور على جثمان سيدة أربعينة في ترعة النعناعية، وعلى الفور قام الأهالي بالبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والتعرف على الجثمان.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء الأمير الشربيني يفيد بالعثور على جثمان سيدة أربعينة مجهولة الهوية بترعة النعناعية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد كريم الضبع، رئيس المباحث، للتعرف على الجثمان والذي تبين لهم انه سيدة أربعينه تدعي "فوزية، ع، ش" ومقيمة قرية زاوية الناعورة وكانت قد أصيبت بحالة إغماء أثناء مرورها صباحا فانزلقت قدماها وتوفيت باسفكيسيا الغرق، وقام الأهالي بالعثور على جثمانها بترعة النعناعية.

وبسؤال الزوج، أكد أن زوجته تعانى من أمراض تفقدها الوعي أحيانا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان.

محافظة المنوفية الطريق الإقليمي مدينة الباجور انقلاب تريلا التعامل مع الحادث

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