الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نيوز لوك" يحتفى بـ"القبائل العربية" ويشيد بدور الشيخ إبراهيم العرجاني

جريدة الدستور

قال الإعلامي أسامة كمال، إن اتحاد القبائل العربية يلعب دورًا مهمًا في سيناء، والمشاركة في ردع الكثير من الأمور التي تحدث في أرض الفيروز، وحائط صد أمام أي محاولة لزعزعة استقرار مصر من خلال سيناء.

وأشار "كمال"، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامجه المذاع على شاشة "دي إم سي"، إلى أنه من "واقع ما بدا له خلال لقاء تليفزيوني مع الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، في 2015، أنه إنسان بسيط وخجول في الحديث".

ولفت إلى أنه مقدر على الدوام للدور الذي يلعبه أهل سيناء في الحفاظ على وحدة مصر، مشيرًا إلى أنه بحث بعد الجدل المثار حول اتحاد القبائل العربية، وتوصل إلى أنه سبق تأسيس كيانات شبيهة منها في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان له دور مهم في مواجهة العدو.

وأشار "كمال"، إلى أنه قرأ مقالًا في الموقع البحثي "نيوز لوك" الذي يخاطب النخبة في الغرب، يحتفي باتحاد القبائل العربية، ويُشيد بدور الشيخ إبراهيم العرجاني، وأنه من الشخصيات المؤثرة في الحياة في مصر، ودوره في توحيد القبائل في سيناء إبان الحرب على الإرهاب، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو.

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