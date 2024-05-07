الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تطالب بتشكيل لجنة من الجمعية العمومية ومجلس النقابة

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين إن النقابة أمامها شهر من اللقاءات المكثفة قبل انعقاد المؤتمر العام السادس الذي يأتي بالتزامن مع يوم الصحفي في شهر يونيو المقبل، مضيفا: "نأمل بالخروج الاجتماع الحالي بمجموعة من أعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء المجلس للتخطيط للخطوات القادمة للمؤتمر.

أضاف البلشي، خلال كلمته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن المؤتمر هذا العام يناقش لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، ونأمل بالخروج بمجموعة من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية تعمل كل تنسيق كل محور، وعقد جلسات نقاشية ممتدة، وتتولى دعوة خبراء من كل المجالات، لافتا إلى أنه سوف يتم توزيع  جوائز الصحافة المصرية بالتزامن مع المؤتمر وبعد إعلان التوصيات.

إطلاق اسم "دورة فلسطين" على المؤتمر العام السادس للصحفيين

وأعلن نقيب الصحفيين إطلاق تسمية المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بدورة فلسطين

جاء ذلك بعد التصويت خلال الاجتماع التحضيري الثالث لمناقشة المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

ودعا خالد البلشى نقيب الصحفيين، النقباء والزملاء أعضاء مجالس نقابة الصحفيين السابقين، وكذلك الزملاء الصحفيون الراغبون فى حضور الاجتماع التحضيرى للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

خالد البلشي نقيب الصحفيين اللقاءات المؤتمر العام الجمعية العمومية

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