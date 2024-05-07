براة الأب و10 سنوات للابن وإعدام آخر في قضية ذبح ميكانيكي

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في وادي النطرون، خلال جلساتها اليوم، حكمها على المتهمين بقتل ميكانيكي، وفصل رأسه، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحملت الأحكام الجديدة فرحة بين المتهمين، عقب تخفيفها.



وقررت هيئة المحكمة براءة الأب بعد إحالة أوراقه الجلسة السابقة لفضيلة المفتي، وبالإعدام لأحد الأبناء و10 سنوات للآخر، وبعد الحكم سجد المتهمين شكرا لله.

وصدر الحكم على المسن ونجليه برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشار جمال سعيد الرحماني عضو يمين الدائرة والمستشار محمود زاهر الحسيني عضو يسار الدائرة، بحضور وكيل النائب العام وأمين الجلسة وليد الأعصر.



ودفع عبد الحميد فودة محامي المتهمين، خلال الجلسات السابقة بالتشكيك في هوية الجثمان الذي تم العثور عليه داخل ترعة الإسماعيلية، حيث أنه بدون رأس ومفتوح البطن، معللا ذلك بعدم إجراء dna والاكتفاء بالبصمة الخاصة بالمتهم، والتي قد تعتبر غير دقيقة نظرا لوجود الجثمان في المياه لفترة، وطلب مناقشة الطبيب الشرعي والذي حضر في ثاني الجلسات وأكد على ماجاء في الأوراق.

وعلي صعيد آخر منفصل كان شهدت قرية نادر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية العثور على جثمان سيده أربعينه في ترعة النعناعية، وعلى الفور قام الأهالي بالبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والتعرف على الجثمان.



وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء الأمير الشربيني يفيد بالعثور على جثمان سيده أربعينه مجهولة الهويه بترعة النعناعية الماره بقرية نادر التابعه لذات المركز وتم تحرير محضر بالواقعه.



وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد كريم الضبع رئيس المباحث للتعرف على الجثمان والذي تبين لهم انه سيدة أربعينه تدعي "فوزية، ع، ش" ومقيمة قرية زاوية الناعورة وكانت قد اصيبت بحالة إغماء أثناء مرورها صباحا فاازلقت قدامها وتوفيت بااسفكيسيا الغرق وقام الأهالي بالعثور على جثمانها بترعة النعناعية.



وبسؤال الزوج أكد ان زوجته تعانى من أمراض احيانا تفقدها الوعي وتم تحرير المحضر الازم بالواقعه وامرت النيابة العامة بدفن الجثمان وتم دفنها بمقابر العائله بقرية زاوية الناعورة.