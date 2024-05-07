الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

براة الأب و10 سنوات للابن وإعدام آخر في قضية ذبح ميكانيكي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أصدرت  محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في وادي النطرون، خلال جلساتها اليوم، حكمها على المتهمين بقتل ميكانيكي، وفصل رأسه، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحملت الأحكام الجديدة فرحة بين المتهمين، عقب تخفيفها.


وقررت هيئة المحكمة براءة الأب بعد إحالة أوراقه الجلسة السابقة لفضيلة المفتي، وبالإعدام لأحد الأبناء و10 سنوات للآخر، وبعد الحكم سجد المتهمين شكرا لله.

 

وصدر الحكم على المسن ونجليه برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشار جمال سعيد الرحماني عضو يمين الدائرة والمستشار محمود زاهر الحسيني عضو يسار الدائرة، بحضور وكيل النائب العام وأمين الجلسة وليد الأعصر.


ودفع عبد الحميد فودة محامي المتهمين، خلال الجلسات السابقة بالتشكيك في هوية الجثمان الذي تم العثور عليه داخل ترعة الإسماعيلية، حيث أنه بدون رأس ومفتوح البطن، معللا ذلك بعدم إجراء dna والاكتفاء بالبصمة الخاصة بالمتهم، والتي قد تعتبر غير دقيقة نظرا لوجود الجثمان في المياه لفترة، وطلب مناقشة الطبيب الشرعي والذي حضر في ثاني الجلسات وأكد على ماجاء في الأوراق.

وعلي صعيد آخر منفصل كان شهدت قرية نادر التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية العثور على جثمان سيده أربعينه في ترعة النعناعية، وعلى الفور قام الأهالي بالبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والتعرف على الجثمان.


وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء الأمير الشربيني يفيد بالعثور على جثمان سيده أربعينه مجهولة الهويه بترعة النعناعية الماره بقرية نادر التابعه لذات المركز وتم تحرير محضر بالواقعه.


وعلي الفور انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء بقيادة الرائد كريم الضبع رئيس المباحث للتعرف على الجثمان والذي تبين لهم انه سيدة أربعينه تدعي "فوزية، ع، ش" ومقيمة قرية زاوية الناعورة وكانت قد اصيبت بحالة إغماء أثناء مرورها صباحا فاازلقت قدامها وتوفيت بااسفكيسيا الغرق وقام الأهالي بالعثور على جثمانها بترعة النعناعية.


وبسؤال الزوج أكد ان زوجته تعانى من أمراض احيانا تفقدها الوعي وتم تحرير المحضر الازم بالواقعه وامرت النيابة العامة بدفن الجثمان وتم دفنها بمقابر العائله بقرية زاوية الناعورة.

محافظة المنوفية قضية فصل رأس ميكانيكي الإعدام لااحد الأبناء برادة الاب عشرة سنوات لااخر جنايات شبين الكوم

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يوجه بتقديم الدعم للمواطنين لاستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم

مستريح الهواتف الذكية ينصب على أهالى المنوفية فى 40 مليون جنيه.. والضحايا: فص ملح وداب

طوارئ بإدارة الصيدلة في المنوفية لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

"شيطانة كفر البطيخ".. كيف خططت سيدة للانتقام من شقيق زوجها بعد كشف خيانتها؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

مفاجأة.. صلح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من الجزء الثانى لـ"صاحبة السعادة"

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة