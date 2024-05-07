الأمين العام للأمم المتحدة: الهجوم العسكرى على رفح ستكون له تداعيات كارثية

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، مؤكدًا أنه يعتبر خطوة حاسمة نحو إنهاء معاناة سكان قطاع غزة.



وأضاف في بيان له: "ومع ذلك، فإن هناك قلقًا متزايدًا من الأنشطة العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مدينة رفح، بالإضافة إلى إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم".

وفي هذا السياق، حث الأمين العام حكومة إسرائيل على الانخراط في مفاوضات السلام فورًا، مؤكدًا أن أي هجوم عسكري على رفح ستكون له تداعيات كارثية ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة.

كما دعا كل من له تأثير على إسرائيل للتدخل والعمل على منع أي تصعيد عسكري، مؤكدًا أن أي هجوم على رفح سيكون خطأ استراتيجيًا.

وختم البيان بنداء لحكومة إسرائيل للانخراط بشكل بناء في المحادثات الدبلوماسية الجارية، مؤكدًا أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.