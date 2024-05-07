الثلاثاء 07 مايو 2024
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توك شو

ياسمين عبدالعزيز تكشف عن موقف أبنائها من التمثيل: "مش عايزاهم زيى" (فيديو)

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز تجاربها الشخصية حول الأمومة والشهرة، وتحدثت عن تفاصيل حياتها العائلية، مؤكدة على رغبتها في أن يبتعد أبناؤها عن الأضواء وينعموا بحياة طبيعية، بعيدًا عن ضغوط الشهرة.

وأعربت "عبدالعزيز" خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc، عن تحفظها تجاه فكرة دخول ابنتها عالم التمثيل، مشيرة إلى أنها تفضل لها حياة خالية من المشاكسة والشهرة، ووصفت ابنتها بأنها "كيوت ورقيقة"، وأنها تنسى أحيانًا أن ياسمين هي والدتها، وهو ما يدفعها لتذكيرها بذلك بطريقة محببة.

وأضافت الفنانة أنها لا تطمح لأن يصبح أبناؤها مشاهير، وأنها عودتهم على الاستقلالية والحرية في التنقل دون مضايقات، وأكدت على أهمية الصداقة في علاقتها بأبنائها، مشيرة إلى أنها تعاملهم كأصدقاء، ولكنها تحرص في الوقت نفسه على تأكيد دورها كأم.

واختتمت "ياسمين" حديثها بالتأكيد على أنها أم مرحة ومحبة، وأنها تركت لأبنائها الحرية في اختيار مساراتهم الخاصة بعد أن قامت بتربيتهم وفقًا لمبادئها، مع الإشارة إلى أنها كانت مشاكسة في صغرها، بينما يختلف أبناؤها عنها في هذا الجانب.

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