ياسمين عبدالعزيز تنهار باكية بعد حديث "صاحبة السعادة" عن علاقتها بالعوضى (فيديو)

قالت الفنان ياسمين عبد العزيز، إنها لا تحب الفنان أحمد العوضي فقط، ولكنها تعشقه بشدة، ولم تستطع استكمال حديثها حتى انهارت باكية، وبعد لحظات صمت لثوان معدودة، أكدت أنها لا تستطيع التحكم في مشاعرها أثناء الحديث عن أحمد العوضي.

وأضافت عبد العزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc، أنها حين وقعت في حب أحمد العوضي، اكتشفت أنها لم تكن تعرف أي شئ عن الحب من قبل، وأن العوضي هو أول حب حقيقي في حياتها.

برنامج صاحبة السعادة

يعرض برنامج صاحبة السعادة عبر قنوات شاشة DMC، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وهو موعد حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تصدرت التريند ومحركات البحث منذ طرح البرومو على موقع "فيسبوك".