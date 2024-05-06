الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الظهير الوفي.. هل يسير علي معلول على درب كبار أوروبا؟

معلول
معلول

بعد 8 سنوات تقلد أخيرًا التونسي علي معلول، ظهير الأهلي شارة قيادة الأحمر، لأول مرة في مسيرته مع الفريق التي بدأت في 2016.

ويلعب معلول موسمه الثامن مع الأهلي حيث ينتهي عقد صاحب الـ 34 عامًا مع نهاية الموسم الحالي، وسط تضارب أراء حول بقاءه أو رحيله.

وسبق معلول العديد من الأظهرة في أوروبا الذين قضوا سنوات عديدة مع أنديتهم، “الدستور” في السطور التالية تستعرض أبرزهم.

ثنائي مدريد

كان البرازيليين روبرتو كارلوس ومارسيلو أبرز الأظهرة اليسرى في تاريخ الميرنجي حيث كانوا الأكثر ولاء في تاريخ النادي الإسباني.

كارلوس مثل الريال منذ موسم 1996 وحتى 2007 أي في 11 عامًا وتمكن من التتويج بـ 13 لقب مع الميرنجي.

بينما يعد مارسيلو أكثر لاعب في تاريخ الريال تتويجًا بالألقاب بـ 25 لقبًا بالمناصفة مع ناتشو ولوكا مودريتش حيث قضى 15 عامًا في صفوف النادي من 2007 حتى 2022.

خوسيه جايا

ظهير أيسر نادي فالنسيا وقائد الفريق يلعب موسمه الـ 11 مع الفريق، حيث يعتبر واحد من ناشيء الفريق ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2012.

ويعتبر جايا هو أكثر الأظهرة اليسرى وفاء لناديه في الدوريات الخمس الكبرى حاليًا، حيث رفض العديد من العروض في السنوات الماضية.

كريستن جنتر

قائد وظهير نادي فرايبورج الألماني يلعب لصفوف الفريق منذ موسم 2012 ويعتبر واحد من ناشئين الفريق.

جنتر أيضًا يعتبر ثاني أكثر لاعب مثل النادي في تاريخه بـ 392 لقاء.

لوك شاو

الظهير الأبرز في السنوات الماضية الإنجليزي لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد يلعب موسمه التاسع مع الشياطين.

وانتقل شاو صاحب الـ 28 عامًا إلى اليونايتد في 2014 من ساوثهامبتون وتمكن من تحقيق 3 ألقاب مع النادي الإنجليزي.

معلول على معلول الاهلى كارلوس مارسيلو

مواد متعلقة

رحيل على معلول عن الأهلى بنهاية الموسم الحالى.. الاتفاق تم رغم إصابة "شكرى"

«تاريخ الأسطورة».. أرقام على معلول مع الأهلى (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث