الظهير الوفي.. هل يسير علي معلول على درب كبار أوروبا؟

بعد 8 سنوات تقلد أخيرًا التونسي علي معلول، ظهير الأهلي شارة قيادة الأحمر، لأول مرة في مسيرته مع الفريق التي بدأت في 2016.

ويلعب معلول موسمه الثامن مع الأهلي حيث ينتهي عقد صاحب الـ 34 عامًا مع نهاية الموسم الحالي، وسط تضارب أراء حول بقاءه أو رحيله.

وسبق معلول العديد من الأظهرة في أوروبا الذين قضوا سنوات عديدة مع أنديتهم، “الدستور” في السطور التالية تستعرض أبرزهم.

ثنائي مدريد

كان البرازيليين روبرتو كارلوس ومارسيلو أبرز الأظهرة اليسرى في تاريخ الميرنجي حيث كانوا الأكثر ولاء في تاريخ النادي الإسباني.

كارلوس مثل الريال منذ موسم 1996 وحتى 2007 أي في 11 عامًا وتمكن من التتويج بـ 13 لقب مع الميرنجي.

بينما يعد مارسيلو أكثر لاعب في تاريخ الريال تتويجًا بالألقاب بـ 25 لقبًا بالمناصفة مع ناتشو ولوكا مودريتش حيث قضى 15 عامًا في صفوف النادي من 2007 حتى 2022.

خوسيه جايا

ظهير أيسر نادي فالنسيا وقائد الفريق يلعب موسمه الـ 11 مع الفريق، حيث يعتبر واحد من ناشيء الفريق ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2012.

ويعتبر جايا هو أكثر الأظهرة اليسرى وفاء لناديه في الدوريات الخمس الكبرى حاليًا، حيث رفض العديد من العروض في السنوات الماضية.

كريستن جنتر

قائد وظهير نادي فرايبورج الألماني يلعب لصفوف الفريق منذ موسم 2012 ويعتبر واحد من ناشئين الفريق.

جنتر أيضًا يعتبر ثاني أكثر لاعب مثل النادي في تاريخه بـ 392 لقاء.

لوك شاو

الظهير الأبرز في السنوات الماضية الإنجليزي لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد يلعب موسمه التاسع مع الشياطين.

وانتقل شاو صاحب الـ 28 عامًا إلى اليونايتد في 2014 من ساوثهامبتون وتمكن من تحقيق 3 ألقاب مع النادي الإنجليزي.