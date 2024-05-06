مجلس الأمن القومى الأمريكى: صفقة المحتجزين تبقى أفضل حل من اجتياح رفح

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الحكومة الأمريكية لا تزال تعتبر صفقة المحتجزين كأفضل وسيلة للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وفلسطين.

جاء هذا التأكيد ردًا على تصاعد التوترات في منطقة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية عن نية نقل الفلسطينيين من المنطقة إلى بلدة المواصي الساحلية.

وفي سياق متصل، حذر رئيس المجلس النرويجي للاجئين، جان إيجلاند، من تبعات هذا القرار، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتعريض الفلسطينيين لمخاطر أكبر.



وأشار إيجلاند إلى الظروف القاسية في بلدة المواصي، التي تفتقر إلى الأمن والسكن الملائم والخدمات الأساسية، مما يجعلها غير قادرة على استيعاب العدد الكبير من الأشخاص الذين قد يضطرون للجوء إليها.

وختم بتأكيد الدعم على ضرورة الحفاظ على السلامة وحقوق الإنسان لجميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية التهدئة الفورية للتوترات والبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الحالية.