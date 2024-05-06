متزوج من أجنبية.. محطات في حياة الراحل فاروق ياسين

توفي صباح اليوم الإعلامي الكبير فاروق ياسين، ومدير الإذاعة العربية في أستراليا، وشقيق الفنان الراحل محمود ياسين، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن الإعلامي الراحل فاروق ياسين.

من هو الإعلامي فاروق ياسين؟



ولد فاروق ياسين في مصر، وهو الشقيق السادس للفنان الراحل محمود ياسين، سافر ياسين في سن مبكر إلى استراليا وعمل في مجال الإعلام لأكثر من 40 عامًا، وتزوج هناك من سيدة تدعى "ماريا" والتي توفيت في يوليو 2023، حيث أعلنت وقتها الفنانة رانيا محمود ياسين، ونعتها عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «رحمها الله كانت ست جميلة وراقية وكل الصفات الطيبة فيها في جنات النعيم يارب، وأنجب “ياسين” من زوجته ماريا اثنين وهما دينا وروس».

عمل الإعلامي الراحل فاروق ياسين مراسل لإذاعة صوت العرب في أستراليا، قبل أن يتقلد منصب كبير المذيعين وصولا إلى مدير الإذاعة العربية هناك، حيث ساهم في إثراء محتوى الإعلام العربي في أستراليا، وربط وتقوية الجالية العربية في استراليا بأخبار بلادهم العربية.

جدير بالذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين، أعلنت صباح اليوم، خبر وفاة عمها الإعلامي الكبير فاروق ياسين، مدير الإذاعة العربية في أستراليا على صفحتها الشخصية قائلة: " إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الي رحمه الله تعالي في أستراليا الإعلامى الكبير عمي الأستاذ فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية في أستراليا وكبير عائلة ياسين مع السلامة عمي الغالي رحمك الله واسكنك جنات النعيم".

كما أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، وفاة عمه الإعلامي فاروق ياسين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله تعالي في أستراليا الإعلامي الكبير عمي فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا".

وفي شهر فبراير الماضى، كان الفنان عمرو محمود ياسين قد أعلن عن وفاة عمه محمد فؤاد ياسين، وكتب على موقع "فيسبوك" منذ قليل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى عمى الغالي الأستاذ محمد فؤاد ياسين وكيل وزارة التربية والتعليم وموجه اللغة الإنجليزية نسألكم الدعاء".