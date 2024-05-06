"كباشي" يعلن استعداد الحكومة السودانية توقيع وثيقة توصيل المساعدات مع الحركة الشعبية

أكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، الاثنين، استعداد الحكومة السودانية لتوقيع وثيقة ايصال المساعدات الإنسانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.

جاء ذلك خلال لقاء كباشي اليوم رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

من جهته قال توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية بان عضو مجلس السيادة نائب القائد العام اطلع سلفاكير على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة ايصال المساعدات الإنسانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وقال توت قلواك إن سلفاكير وجه بضرورة استعجال توقيع الوثيقة لتسهيل وصول الإغاثة للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة.

واتفقت الحكومة والحركة الشعبية خلال لقاء جمع بين عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال الفريق عبد العزيز الحلو على إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين بشكل فوري وتوقيع وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات الإنسانية في غضون أسبوع.

وضم وفد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الذي يزور جوبا، وزير الدفاع الفريق ركن يس إبراهيم، وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين الفاضل ورئيس مفوضية السلام البروفيسور سليمان الدبيلو.

مشار وكباشي يبحثان قضايا الاستقرار والسلام

والتقى النائب الأول لرئيس حكومة دولة جنوب السودان رياك مشار بمقر إقامته بجوبا أمس بعضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.

وعبر النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان خلال اللقاء عن تضامنه مع حكومة السودان والشعب السوداني في محنة الحرب الحالية.

وأطلع مشار، عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، على موقف تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة باعتبار أن السودان ضامنا لهذه الاتفاقية.

وأكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وقوف السودان مع استقرار الأوضاع في جنوب السودان لما لها من انعكاسات على الإستقرار في السودان وفي الإقليم.

وعبر عضو مجلس السيادة عن شكر وتقدير حكومة السودان لحكومة جنوب السودان على المعاملة الطيبة للمواطنين السودانيين الذين لجأوا للجنوب بسبب الحرب.

وتناول اللقاء المبادرات الإقليمية ودول الجوار والاتحاد الأفريقي والايقاد، حيث أكد عضو مجلس السيادة نائب القائد العام، أن موقف حكومة السودان المعلن تجاه هذه المبادرات هو تنفيذ مقررات منبر جدة وفقا للشروط التي سبق وأن اعلنتها الحكومة، مجددا حرص الحكومة على السلام.