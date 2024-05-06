الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

صفاء النجار من جناح مصر فى معرض أبو ظبى تستعرض سنواتها مع الكتابة

معرض ابو ظبي للكتاب
معرض ابو ظبي للكتاب

أقيمت خلال اليوم الأخير من أيام معرض أبو ظبي الثالث والثلاثين للكتاب، في جناح "ضيف الشرف" جمهورية مصر العربية، فعالية بعنوان: قراءة في رواية "ملك الموت يقدم استقالته"، تحدثت خلالها المؤلفة الكاتبة والقاصة د. صفاء النجار.


استعادت النجار سنوات الكتابة، فلها ثلاث روايات، وثلاث مجموعات قصصية: "البنت التي سرقت طول أخيها" مجموعة قصصية "2004"، و"استقالة ملك الموت" رواية "2005"، و"حسن الختام" رواية "2014"، و"الحور العين تفصص البسلة" مجموعة قصصية "2017"، و"الدرويشة" مجموعة قصصية "2020"، و"مقامات الغضب" رواية "2024".


وقامت بقرءاة مقاطع من روايتها، وناقشها الجمهور في ما قرأت، واختتمت بمشهد "الغسل" من داخل الرواية، وهو يعبر عن صورة إنسانية غير دارجة التعاطي، وانتهي اللقاء بانتظار عمل جديد قادم.  

الدراسات الأدبية


واستمر الإبداع في جناح ضيف الشرف، بمناقشة الكتاب الصادر في سلسلة "الدراسات الأدبية" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للكاتب والشاعر والناقد د. حمزة قناوي، حيث تحدث عن منتجه الثقافي ودراساته الأدبية والنقدية، ثم انتقل إلى الحديث عن مؤلفه، واختص مصطلح "الشعرية العربية" بأنه رغم كونه أكثر المصطلحات ترديدًا في الدراسات الأدبية والنقدية المعاصرة، فإن معناه الدقيق غير متفق عليه اتفاقا تاما بين الباحثين، وظلت إشكالية المصطلح محيرة في نقدنا العربي، وربما يكون النقد الغربي متجاوزًا- إلى حد ما- لهذه الإشكالية منذ أرسطو. وقد جاءت من بعده المحاولات التي تحمل المصطلح ذاته.
واستكمل قناوي طرحه سائلًا عن: كيف نخرج من هذا التيه حول غموض مصطلح "الشعرية" في الأدب والنقد العربيين؟
وتداولت القاعة الآراء من المتخصصين من الحضور والمهتمين بالحركة الشعرية، واختتمت الفعالية بتوقيع المؤلف لجمهوره على كتابه الباحث عن طريق لفهم المصطلح الذي عنون به كتابه.


وكان من فقرات البرنامج الثقافي أيضًا، إذاعة جلسة بعنوان: "نجيب محفوظ وهؤلاء" بمشاركة: الأديب محمد جبريل، ود. يحيى الرخاوي، والشاعر فاروق شوشة، ضمن محور "نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب"، للاحتفال في دورته الرابعة والثلاثين ببلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن التسعين.


تشارك جمهورية مصر العربية "ضيف شرف" معرض أبو ظبي الثالث والثلاثين للكتاب، وذلك ببرنامج ثقافي وفني، ووفد رسمي وثقافي على رأسه الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاعات وزارة الثقافة بمنتجها الإبداعي المطبوع والفني.

معرض أبو ظبي الثالث والثلاثون جناح ضيف الشرف قراءة في رواية ملك الموت يقدم استقالته صفاء النجار

مواد متعلقة

جناح مصر يختتم فعالياته فى معرض أبوظبى بـ"أدبيات الكرامة الصوفية"

يرى نفسه أهم من طه حسين.. ماذا قدّم فراس السواح من أعمال؟

جناح مصر في معرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة والإعلام الثقافيين في ظل تحديات العالم الرقمي

جناح مصر يستضيف توقيع ومناقشة كتاب "الألم والأمل" بمعرض أبوظبى

مكتبة مصر العامة تناقش "دور الصحافة فى دعم الدولة المصرية"

جناح مصر يستعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد فى 80 عامًا بمعرض أبوظبى للكتاب

جناح مصر بمعرض أبوظبى يحتفى بمشروعات هيئة الكتاب لحفظ الشعر العربى

محمد سلماوى يوقع كتابة «الأعمال السردية الكاملة» فى جناح مصر بمعرض أبوظبى

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟