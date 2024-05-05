أبوالهول لـ"الشاهد": حماس حلقة فى سلسلة المقاومة "ولكن.."

قال أشرف أبوالهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن فكرة بقاء حماس إشكالية: "حماس يُنظر لها على أنها رمز للمقاومة، والمقاومة مستمرة وموجودة لدى الشعب الفلسطيني ليس من اليوم أو من حماس لكن موجودة منذ 48، وكان قبلها فتح وغيرها".

أضاف أبوالهول، خلال حواره مع الإعلامي د.محمد الباز ببرنامج "الشاهد"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن "حماس" مجرد حلقة في سلسلة المقاومة لكنها ليست المقاومة كلها، مشيرًا إلى أن عناصر حماس جزء من الشعب الفلسطيني.

وتابع: "تجد في البيت الفلسطيني 3 أخوات ده حماس وده فتح وده الجهاد، فالفكرة موجودة لكن الأدوات التي تحت يد حماس هي التي ستختلف، عندما مُكنت حماس من غزة بقرار إسرائيلي كانت تراكم قوة عسكرية، حماس قبل عملية 7 أكتوبر بأيام كانت تجرب صواريخ يوميًا من غزة باتجاه البحر وإسرائيل كانت ترى ذلك".

واستكمل: "حماس قبل 7 أكتوبر بأيام نفذت استعراضًا عسكريًا في شوارع غزة وعناصر حماس مشيوا في الشوارع، لكن نتنياهو كان دائمًا يتباهى بأنه حافظ على الانقسام بين حماس وفتح".